Погода в Калининграде 11 августа

В воскресенье, 11 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода с небольшими кратковременными дождями. По сведениям Гидрометцентра России, вероятность осадков составляет 86%. Максимальная температура воздуха днём +21°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Скорость ветра составит от 4 до 8 м/с с порывами до 16 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 761 мм рт.ст. Относительная влажность 73%. Температура воды: 18.9°.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие дневные значения температур на востоке региона (там воздух прогреется до +23°С) и более низкие — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +20°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +18°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», утром и днём в воскресенье в областном центре ожидаются сильные дожди, однако к вечеру небо будет ясным.Максимальная температура воздуха днём +19,5°С, ночью — до +15,7°С. Влажность — до 93%.

Как сообщили метеорологи в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в воскресенье воздух по области прогреется до +19...+22°С. Прошедшие через Калининград ночью и утром локальные ливни смещаются на юго-восток области. «Уже после обеда вероятность осадков снизится, а прояснения увеличатся, как и вчера. Порывистый западный/северо-западный ветер сегодня может достигать 14-18 м/с (в особенности на побережье и западе области), избегайте купания в море (высота волн до 2-3 метров)», — предупредили синоптики.