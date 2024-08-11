Врачи рассказали, как боролись за жизнь ребёнка, выпавшего из окна шестого этажа (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградские врачи почти месяц боролись за жизнь трёхлетнего ребёнка, выпавшего с балкона шестого этажа. 8 августа пациента выписали из стационара, ему предстоит длительное восстановление, сообщила пресс-служба регионального правительства.



После происшествия бригада скорой помощи доставила пострадавшего в приемный покой Детской областной больницы. Как рассказал заместитель главного врача ДОБ, главный внештатный детский травматолог-ортопед регионального минздрава Геннадий Петров, состояние пациента было тяжелым. Он поступил с сочетанной и открытой черепно-мозговой травмами, переломами костей обоих бедер, множественными ушибами и ссадинами, ушибами внутренних органов.

Сначала анестезиологи-реаниматологи стабилизировали пациента, вывели его из травматического шока. Параллельно нейрохирурги подготовились выполнить сложнейшую операцию на черепе и головном мозге. В итоге в день поступления ребенку выполнили декомпрессионную трепанацию и реконструктивную краниопластику черепа, удалили вдавленные отломки лобной кости.

«Был поврежден участок мозга, в нем было кровоизлияние, — сообщил нейрохирург Сергей Макаров, проводивший операцию. — Пришлось делать гемостаз — остановку крови. Затем сделал пластику, все получилось, и вот уже через месяц мы наблюдаем нормальное сращение кости, головной мозг полностью восстановил свою форму, и я думаю, что никаких последствий у ребенка не будет».

Через три дня после поступления в стационар мальчик перенес еще одну операцию — травматологического профиля. С учетом возраста было наложено скелетное вытяжение с сопоставлением отломков кости бедер стык в стык.

Ребёнку предстоит длительное восстановление. «Он еще не ходит, ему наложена гипсовая повязка. 26 августа он поступает к нам на первый, стационарный, этап медицинской реабилитации. Ему будет выполнен целый комплекс мероприятий: психологических, физических, таких, как массаж, лечебная физкультура, физиотерапия. По сути, будем его заново ставить на ноги и учить ходить», — рассказал Геннадий Петров.

Главный врач Детской областной больницы Александр Маляров отметил, что за лето в учреждение поступили девять детей, связанных с падением с высоты. Травмы у таких пациентов были достаточно тяжелыми, врачам приходилось очень много с ними работать, чтобы выписать на амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии. Отмечались сложные травмы скелета, ушибы головного мозга, переломы черепа и т. д.

«Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к родителям, чтобы во время летних каникул они более тщательно следили за своими детьми, потому что вал обращений к нам отмечается именно с началом лета. В период учебного года дети чем-то занимаются, а во время отдыха предоставлены сами себе, — отметил Александр Маляров. — Это касается не только падений с высоты, но и катания на самокатах, велосипедах, других травмоопасных ситуаций. К нам в травмпункт сейчас обращается по 150 человек каждый день с разными случаями, хотя и более легкими. Поэтому, уважаемые родители, следите за своими детьми, не оставляйте их одних, помните, что их жизнь и здоровье — в ваших руках».

Трёхлетний мальчик выпал из окна балкона шестого этажа 12 июля. Со слов мамы, он упал на мягкую землю. Инцидент произошёл на ул. Мариупольской. В квартире находились мама и бабушка ребёнка, которые оставили его без присмотра на непродолжительное время. В полицию и скорую помощь обратились заметившие выпавшего мальчика соседи.