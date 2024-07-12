В Калининграде с балкона шестого этажа выпал трехлетний мальчик

В Калининграде произошел очередной — уже четвертый за три дня — случай падения ребенка с высоты. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В пятницу поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного дома на улице Мариупольской в городе Калининграде выпал трехлетний мальчик. По предварительным данным, ребенок выпал на газон через балконное окно из квартиры, расположенной на шестом этаже. В квартире находились родные мальчика, которые отвлеклись на непродолжительное время. С тяжёлыми травмами малыш госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства, при которых стало возможным произошедшее, следствие детально установит в ходе доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в пресс-службе УМВД области, «мама и бабушка ребенка находились в соседней комнате. 3-летний мальчик вышел на балкон и, выглядывая из окна, выпал наружу. Соседи дома заметили ребенка и сразу обратились в полицию и скорую помощь».

Напомним, 10 июля в результате падения из окна погибла полуторагодовалая девочка в Знаменске. Еще один ребенок пострадал в тот же день, выпав из окна третьего этажа в Прибрежном. 11 июля стало известно о смерти 11-летнего мальчика, упавшего с 9 этажа в поселке Васильково.

