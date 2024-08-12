Погода в Калининграде 12 августа

Днем в понедельник, 12 августа, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +22°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба, ветер западный, 5 метров в секунду.



По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +19°C, ночью +17°C. На востоке области +19°C днём, ночью +13°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник облачная погода, без осадков. Температура утром +18°C, днем +20°C, вечером +17,7°C, влажность 65%.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные гидрометеорологические и опасные метеорологические явления на территории области не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.

Согласно прогнозу телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник днём по всей области ожидается около +19...+21°С, переменная облачность, местами вероятны небольшие кратковременные дожди (в особенности в утренние часы). Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, в порывах до 12-15 м/с