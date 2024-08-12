«Возвращение летнего тепла»: синоптики прогнозируют во вторник и среду +26

В начале недели погода приобретёт спокойный характер с постепенным повышением температуры. Ко вторнику температурный режим выйдет в рамки климатической нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», влияние зоны высокого давления принесёт в регион прояснения, из-за чего в ночные часы появится возможность увидеть пик метеорного потока Персеиды.



В понедельник днём температура по всей области составит около +19...+21°С. Переменная облачность, местами вероятны небольшие кратковременные дожди.

Ночная температура во вторник составит +8...+12°С (на побережье +12...+15°С). Днём температура воздуха до +21....+24°С. Ожидается переменная облачность без осадков.

В среду ночью по области +10...+13°С, вероятен приземный туман. «В дневные часы в Калининграде и области воздух прогреется до +23...+26°С, при этом ожидается переменная облачность и без осадков», — добавили синоптики.

По предварительным прогнозам, в четверг температура воздуха может достигнуть +25...+28°С, сообщили синоптики.