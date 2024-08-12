В июле иностранцы вовремя не вывезли с территории региона яхту и автомобиль (фото)

В июле Калининградская областная таможня возбудила два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ. Речь о случаях, когда иностранные граждане не вывозят временно ввезённые ими транспортные средства с территории РФ в установленные сроки, рассказали в пресс-службе ведомства.



На этот раз в регионе задержался не только автомобиль, но и о яхта, которую иностранный гражданин ввезли через таможенный пост в Балтийске более года назад.

«При этом иностранное физлицо вправе временно ввозить на территорию ЕАЭС транспортное средство для личного пользования на срок своего временного пребывания на этой территории, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей и без применения мер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. До истечения срока временного ввоза транспортное средство должно быть вывезено с таможенной территории ЕАЭС либо помещено под таможенную процедуру в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС», — пояснили в таможне.

По результатам рассмотрения дел вынесено два постановления о привлечении физических лиц к административной ответственности, назначены наказания.

Кроме того, в июле по двум ранее возбужденным делам об административных правонарушениях по этой же статье судом назначены наказания в виде административного штрафа, а также конфискации транспортного средства и прицепа к нему.

Всего за прошедший месяц в регионе деятельности Калининградской областной таможни иностранные граждане оформили временный ввоз 14616 транспортных средств для личного пользования.