В Калининграде планируют закрыть проезд транспорта по ул.Савенко

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Власти Калининграда планируют закрыть с 19 августа по 13 сентября 2024 года движение транспорта по улице Савенко в районе дома № 34 по улице Маршала Баграмяна и внутриквартальному проезду в районе домов № 34, 36 по улице Генерала Буткова. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Проезд закрывается для обеспечения безопасности дорожного движения при продолжении работ по реконструкции газопровода на объекте „Реконструкция разводного моста через реку Преголя на участке Калининград — Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему“» — пояснили в администрации.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО «СвязьМонтажСтрой».

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