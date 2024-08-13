Погода в Калининграде 13 августа

Днем во вторник, 13 августа, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +23°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба, ветер западный, 3 метра в секунду.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +23°C, ночью +14°C. На востоке области +25°C днём, ночью +10°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник малооблачная погода, без осадков. Температура утром +17,8°C, днем +22,7°C, вечером +19,1°C, влажность 59%.

Согласно прогнозу телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник в дневные часы ожидается около +21....+24°С, переменная облачность, без существенных осадков (слабая вероятность небольших кратковременных дождей в первой половине суток). Ветер северный/северо-западный, 4-8 м/с.

Портал «Метеонова» сообщает о цветении лебеды. Утром и днём малооблачно: пыление усилится, что может ухудшить состояние людей, страдающих аллергией.