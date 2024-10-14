Власти Калининграда: ул. Радищева перекрыта до конца февраля

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Из-за ремонта на коллекторе в Калининграде перекрыта ул. Радищева. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 12 октября до 28 февраля для аварийно-восстановительных работ участка главного канализационного коллектора будет поэтапно перекрываться улица Радищева.

Поэтапное закрытие движения с обеспечением объезда:

— на участке от дома № 99 по проспекту Победы до дома № 10 по ул. Станочной;

— на участке от дома № 81 по ул. Радищева до дома № 10 по ул. Станочной;

— на участке от дома № 81 по ул. Радищева до дома № 2 по ул. А. Бровковича», — уточняют горвласти.

Двухстороннее движение, в том числе общественного транспорта, организуется по проспекту Победы. Остановки «ул. Радищева» и «ул. Вагоностроительная» временно перенесены.

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