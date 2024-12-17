Горвласти: пока нет речи о снятии брусчатки на улице Радищева

Горвласти: пока нет речи о снятии брусчатки на улице Радищева
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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На улице Радищева пока остаётся брусчатка, и о её замене на асфальт речи пока нет. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Контракт по дорожной части улицы Радищева, который был заключен, расторгнут, — напомнила чиновница. — Почему? Потому что есть сейчас там аварийная ситуация, и там работает „Водоканал“ с коллектором. Мы нового дорожного контракта не заключали. Почему? Потому что нам сейчас непонятны сроки завершения работ. В контракте, который находится у „Водоканала“, нет работ по замене брусчатого покрытия. Там необходимо восстановление дороги в параметрах, в которых она была до вскрытия».

Работы по замене коллектора на Радищева стартовали летом этого года. Завершить их планируют в феврале 2025 года. О планах заменить участок сооружения от пересечения с проспектом Победы до дома № 62 в «Водоканале» сообщили в июне 2024 года. Тогда же глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что после аварии на коллекторе на улице Радищева приостановили ремонт дорожного полотна. Контракт с черняховской компанией «Вираж», планировавшей заменить там брусчатку на асфальт, планировалось расторгнуть по соглашению сторон. В августе власти предупредили калининградцев о закрытии движения транспорта по ряду прилегающих улиц. В начале сентября региональный минстрой заявил, что власти планировали перекрыть улицы в конце второй декады месяца.

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