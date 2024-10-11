Погода в Калининграде 11 октября

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Днём в пятницу, 11 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +13°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.

На побережье и на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озёрск) днём ожидается около +20°C, ночью — +12°C. В Калининграде, Полеске, Гвардейске, Багратионовске и Мамоново температура воздуха составит +13°C днём и +10°C ночью.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион ждёт облачная погода, без осадков. Утром температура будет +11,5°C, днём повысится до +12,3°C, а вечером опустится до +10,1°C. Влажность — на уровне 82%.

Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что в пятницу «бабье лето» начнёт покидать регион. На смену ему придёт прохладный воздух из Атлантики. «В дневные часы в Калининграде и области +11...+13°С, переменная облачность, до обеда без существенных осадков. Локальные кратковременные дожди с ледяной крупой будут вероятны в вечерние часы преимущественно на западе региона», — сообщают синоптики.


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