«Возвращение в осень»: синоптики ожидают похолодание в выходные

После «бабьего лета» в Калининградскую область вновь вернётся в осень. В ночь на пятницу тропические воздушные массы покинули регион. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», им на смену начал поступать прохладный воздух из Атлантики в тыловую часть циклона «Кирк».

В дневные часы в пятницу в Калининграде и области температура составит +11...+13°С. «Переменная облачность, до обеда без существенных осадков. Локальные кратковременные дожди/дожди с ледяной крупой будут вероятны в вечерние часы преимущественно на западе региона», — сообщают «Метеоявления».

В субботу ночью в Калининграде и области +3...+7°С, на побережье около +7...+12°С. В ночные и утренние часы по области возможен туман. Днём температура воздуха составит около +12...+14°С. В первой половине суток переменная облачность. Эксперты также не исключают вероятность локальных кратковременных зарядов дождя и ледяной крупы на западе и севере области, в том числе и в Калининграде. После обеда в регионе ожидается малооблачная погода, без существенных осадков.

В воскресенье ночью в Калининграде и области +4...+8°С, днём столбик термометра поднимется до +7...+10°С. Погода преимущественно пасмурная, в течение суток ожидаются дожди переменной интенсивности. «Ветер переменный с юго-восточного в первой половине суток на южный и юго-западный к вечеру, 4-8 м/с (на побережье до 10-13 м/с), в порывах до 12-14 м/с по области и до 13-16 м/с на побережье», — добавили «Метеоявления».