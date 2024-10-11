В Калининграде приставы арестовали сразу три автомобиля должников (фото)

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Три водителя, накопивших долги по налогам и кредитам, были остановлены судебными приставами на улицах Калининграда. Автомобили должников арестованы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

«Маршрут передвижения автомобилей, принадлежащих должникам, отслеживался по камерам системы видеонаблюдения „Безопасный город“. Выявлены трое владельцев транспортных средств, накопивших долги по налогам и кредитам в общей сложности порядка 800 тысяч рублей. Все автомобили марки „Mitsubishi“, 1997, 2005 и 2006 г.в. На движимое имущество должников наложен арест», — уточнили приставы.

Если через 10 дней задолженность не будет погашена, начнется процедура оценки автомобилей, чтобы впоследствии передать их в Росимущество на реализацию.

Фото пресс-службы УФССП

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