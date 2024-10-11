Горсовет предложил увеличить налог на дорогую недвижимость в Калининграде

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Горсовет предложил увеличить налог на дорогую недвижимость в Калининграде

В Калининграде городские депутаты предложили увеличить налог на дорогую недвижимость. Проект решения опубликован на сайте Горсовета.

Изменения предлагается внести в подпункт 3.3 пункта 3 решения №362 от 25 ноября 2015 года. Согласно предложению, налогообложение на недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн рублей, поднимают с 2% до 2,5%. 

Изменения должны вступить в силу с 1 января. Публичное обсуждение проекта решения продлится до 16 октября. Предложения в адрес городского Совета депутатов Калининграда можно направить на бумаге по адресу: городской Совет депутатов Калининграда, 236035, г. Калининград, пл. Победы, 1, или в электронной форме на почту gorsovet@gorsovetklgd.ru.

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