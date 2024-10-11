В центре Калининграда продают здание бывшей кёнигсбергской народной школы (фото)

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В центре Калининграда продают историческое здание бывшей кёнигсбергской народной школы имени Иоганна Фридриха Гербарта. Объявление размещено на сайте «Авито». Объект является объектом культурного наследия муниципального значения. Собственник просит за здание 180 млн рублей.

Имущественный комплекс расположен на улице Больничной, 24, и состоит из шести строений общей площадью более 3 тыс. кв. м. Административное здание имеет четыре этажа, подвал и встроенный гараж. Земельный участок под комплексом с кадастровым номером 39:15:132318:8 находится в долгосрочной аренде на 49 лет. Автор объявления указал, что здания подходят для арендного бизнеса, офисов, частной школы или гостиницы.

Весь комплекс обеспечен центральным отоплением, водоснабжением, канализацией и электричеством. Отмечается, что объект продаётся от собственника. «На момент продажи здание на 95% заполнено арендаторами. Новый собственник начнет получать доход с первого дня после покупки!» — говорится в объявлении.

Автор объявления пояснил «Новому Калининграду», что здание принадлежит ООО «Телеком-5» — дочерней компании «Ростелекома». В организации рассказали, что продают комплекс потому, что для неё «это не профильный вид деятельности». «Мы — компания, которая обеспечивает население связью, соответственно, содержание таких объектов требует больших затрат. Так как это не является профильной деятельностью „Ростелекома“, постепенно мы, чтобы снизить затраты, избавляемся от каких-то непрофильных активов. Там находятся арендаторы, но затраты превышают доходы», — сообщила собеседница портала.

Как отмечает сайт «Пруссия 39», в административном здании раньше располагалась народная школа имени Иоганна Фридриха Гербарта. Его построили в Кёнигсберге на Друмм-штрассе, 32-33, в 1900 году. В 2007 году здание включили в реестр объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

«Архитектурные особенности объекта: центральные ризалиты на восточном и западном фасадах, выступающий перспективный портал главного входа с пилонами и фронтоном, орнаментированные междуэтажные, лучковые перемычки оконных проемов, подоконные и венчающие карнизы, интерьер подъезда, а также внутренняя лестница с коваными перилами», — сообщает сайт.