Башин: центр Калининграда депрессивен, его нужно реанимировать

Бывший главный архитектор Калининграда и области Александр Башин, возглавляющий на сегодняшний день собственное архитектурное бюро «Архпроект групп», призвал к реновации пятиэтажек в центре города по примеру Москвы. В интервью «Новому Калининграду» Башин сообщил, что городской территорией, ограниченной Нижним озером, Ленинским проспектом, улицей Черняховского и улицей Шевченко, нужно заниматься «сегодня и сейчас».



«Это то, что делают сейчас в Москве. Вот этот весь район, где пятиэтажки, это всё надо сносить и заниматься реновацией, — заявил Башин. — Дело даже не в этажности. Можно её и не увеличивать. Нужно по-серьезному заняться этой городской территорией. Она сейчас находится в таком депрессивном состоянии, а это ценная городская территория. У неё есть выход к озеру, к Ленинскому проспекту, ко всей инфраструктуре. Но она депрессивная, её нужно реанимировать».

Реновация, как пояснил Башин, подразумевает «создание общей городской территории с городскими пространствами, с новой архитектурой».

«Тут нельзя делать так, что вот тебе кусок земли, ты снёс, подними этажность, заработай на этом деньги, — продолжил архитектор. — Необходимо спланировать всю эту часть в интересную городскую среду. Это задача города и правительства. Они должны предложить. Общество должно с этим согласиться, сказать: „Да, нам это нравится“. После этого начать её реализовывать. Будет ли там убыток? Да. Но, понимаете, ведь какая задача у нас стоит? Убыток у кого? У города будет, например, или у правительства? Это всё наши общие с вами налоги, это наши с вами деньги. Готовы мы свои налоги с вами тратить на то, чтобы получать городскую среду, или не готовы? Ну, я, например, готов».

Жителям пятиэтажек, по мнению Башина, нужно предложить либо остаться жить на том же месте (но в новом жилье), либо переселиться. Что касается застройки, то часть её, как считает архитектор, можно будет сохранить.

«Мы с вами сейчас не спроектируем, надо каждый кусочек отдельно рассматривать. Бульвар хороший там есть — можно оставить, это Соммера-Рокоссовского, — продолжил он. — Вот университет, действительно, можно оставить и другие вещи. Это надо каждый кусочек просмотреть и сказать, что здесь мы снесём, здесь мы реконструируем. Может быть, по каким-то кирпичным домам проще реновацию сделать, а не сносить. Там масса вопросов. Дополнительная зелень какая-то должна появиться».