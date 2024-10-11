Башин: центр Калининграда депрессивен, его нужно реанимировать

Башин: центр Калининграда депрессивен, его нужно реанимировать
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Бывший главный архитектор Калининграда и области Александр Башин, возглавляющий на сегодняшний день собственное архитектурное бюро «Архпроект групп», призвал к реновации пятиэтажек в центре города по примеру Москвы. В интервью «Новому Калининграду» Башин сообщил, что городской территорией, ограниченной Нижним озером, Ленинским проспектом, улицей Черняховского и улицей Шевченко, нужно заниматься «сегодня и сейчас».

«Это то, что делают сейчас в Москве. Вот этот весь район, где пятиэтажки, это всё надо сносить и заниматься реновацией, — заявил Башин. — Дело даже не в этажности. Можно её и не увеличивать. Нужно по-серьезному заняться этой городской территорией. Она сейчас находится в таком депрессивном состоянии, а это ценная городская территория. У неё есть выход к озеру, к Ленинскому проспекту, ко всей инфраструктуре. Но она депрессивная, её нужно реанимировать».

Реновация, как пояснил Башин, подразумевает «создание общей городской территории с городскими пространствами, с новой архитектурой».

«Тут нельзя делать так, что вот тебе кусок земли, ты снёс, подними этажность, заработай на этом деньги, — продолжил архитектор. — Необходимо спланировать всю эту часть в интересную городскую среду. Это задача города и правительства. Они должны предложить. Общество должно с этим согласиться, сказать: „Да, нам это нравится“. После этого начать её реализовывать. Будет ли там убыток? Да. Но, понимаете, ведь какая задача у нас стоит? Убыток у кого? У города будет, например, или у правительства? Это всё наши общие с вами налоги, это наши с вами деньги. Готовы мы свои налоги с вами тратить на то, чтобы получать городскую среду, или не готовы? Ну, я, например, готов».

Жителям пятиэтажек, по мнению Башина, нужно предложить либо остаться жить на том же месте (но в новом жилье), либо переселиться. Что касается застройки, то часть её, как считает архитектор, можно будет сохранить.

«Мы с вами сейчас не спроектируем, надо каждый кусочек отдельно рассматривать. Бульвар хороший там есть — можно оставить, это Соммера-Рокоссовского, — продолжил он. — Вот университет, действительно, можно оставить и другие вещи. Это надо каждый кусочек просмотреть и сказать, что здесь мы снесём, здесь мы реконструируем. Может быть, по каким-то кирпичным домам проще реновацию сделать, а не сносить. Там масса вопросов. Дополнительная зелень какая-то должна появиться».

О том, что правительство Калининградской области рассматривает вариант сноса советской застройки в центре Калининграда, стало известно еще в ноябре 2020 года. Тогда губернатор Антон Алиханов сообщил, что на совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсуждался проект закона о региональной реновации.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter