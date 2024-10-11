Прокуратура: глава сельской администрации заключил договор аренды земли сам с собой

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В Полесском районе возвращены в распоряжение муниципалитета земельные участки, переданные в аренду с нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Полесского района установила, что в 2016 году глава администрации Головкинского сельского поселения, минуя конкурентные процедуры, заключил сам с собой договоры аренды земельных участков общей площадью более 2,3 тыс. кв. м, расположенных в п. Красное. При этом главой администрации меры к урегулированию конфликта интересов, возникшего в связи с предоставлением самому себе в аренду земельных участков, не приняты», — сообщили в ведомстве.

Районный прокурор через суд потребовал прекратить права аренды на земельные участки и вернуть наделы в распоряжение администрации муниципального округа. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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