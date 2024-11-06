СК возбудил дело против экс-главы сельской администрации (видео)

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В отношении бывшего главы администрации одного из сельских поселений Полесского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов, поступивших из районной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый, будучи на тот момент главой администрации, с января по декабрь 2016 года заключил сам с собой договоры аренды, а в последующем купли-продажи четырех земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. При этом он проигнорировал обязательную процедуру опубликования извещений о приобретении земельных участков и скрыл данные факты от комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и совета депутатов муниципального образования. Впоследствии приобретенные земельные участки муниципальный служащий перепродал третьим лицам. По данным следствия, ущерб, причиненный действиями подозреваемого муниципалитету, составил свыше 1,4 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен в качестве подозреваемого, в его жилище проведены обыски. Следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.Оперативное сопровождение следствия осуществляет управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

Видео предоставлено пресс-службой регионального СК

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