В Калининградский зоопарк после реставрации вернулись сразу два памятника (видео)

В Калининградском зоопарке в пятницу, 11 октября, заново открыли два памятника. Как сообщает пресс-служба зоопарка, с реставрации вернулись «Девочка с оленёнком» и «Памятник первому директору зоопарка Герману Клаассу» (он же — «Львица и мальчик со львятами»)



«На постаменте „Девочки“ расчистили клеймо, благодаря чему установили автора скульптуры. Им оказался Рихард Куёль (1880 — 1961) — скульптор из Северной Германии, — напомнили в пресс-службе. — Мальчик и львица в своё время пострадали от рук вандалов: тут тебе и стрельба в упор, и удары острым режущим предметом. Раны аккуратно „залечили“ и прочие важные процедуры провели».

Чтобы избавить скульптуры от антропогенного воздействия их решили сделать менее доступными.

«Вокруг „Девочки“ уже сейчас есть ограда. Вокруг „Мальчика“ попробуем повторить историческое благоустройство, — добавили в пресс-службе. — Реставрацию проводили по требованию Службы охраны памятников, которая уже несколько лет пеняла нам за их состояние. Но мы бы и без всякого предписания реставрировали».