Погода в Калининграде 12 октября

В субботу, 12 октября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +14°С, ночью столбик термометра местами опустится до +5°С. Скорость ветра составит от 1до 4 м/с с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 765 мм рт.ст. Относительная влажность 81%. Температура воды: 11,5°.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске, воздух там не прогреется выше +12°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части области, — до +9°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается ясная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +13,4°С, ночью — до +7,2°С. Влажность — до 95%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «суббота начинается с прохладной погоды и чистого неба в центральной, южной и восточной части области (где существенных осадков не ожидается в течение дня)». «На западе и севере области (Зеленоградский, Гурьевский, Полесский, Славский, Неманский районы) ожидаемо наблюдаются локальные кратковременные осадки, идущие с моря, которые сохранятся в первой половине суток и прекратятся лишь после обеда. В Калининграде пока без существенных осадков, однако до обеда вполне может „задеть“ кучево-дождевым облаком с коротким дождём. Днем температура будет по сезону: около +12...+14°С, по сравнению со вчерашним станет гораздо комфортнее без усиления ветра», — добавили синоптики.