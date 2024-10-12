Регион вновь признали лучшим в СЗФО в сфере организации летнего детского отдыха

Калининградскую область второй год подряд признали лучшей в сфере организации летнего отдыха и оздоровления детей в Северо-Западном федеральном округе. Итоги смотра-конкурса подвели на Всероссийском форуме «Большие смыслы» в пятницу, 11 октября, сообщила пресс-служба областного правительства.



«Этим летом отдохнули и потрудились более 48 тысяч детей. В регионе работали 314 детских лагерей, в том числе 13 загородных стационарных, 275 с дневным пребыванием, 19 лагерей труда и отдыха и 7 палаточных. В 2024 году общий объём средств на реализацию мероприятий по обеспечению детского отдыха и оздоровления составил свыше 804 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В августе стало известно о том, что Калининградская область получила 107 млн рублей на строительство пяти новых корпусов в лагерях «Алые паруса», имени Лёни Голикова, «Мечта» и «Юность». Предполагается, что 260 новых мест позволят увеличить количество детей, отдыхающих в загородных лагерях, на тысячу.

Напомним, в августе 2024 года в детском лагере «Огонёк» в Светлогорске было зафиксировано массовое заражение отдыхающих ротавирусом. Было принято решение приостановить смену.