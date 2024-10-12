Константин Райкин: «Калининград — кузница театральных кадров»

Художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин назвал Калининград кузницей театральных кадров. Такое мнение он высказал на пресс-подходе перед спектаклем «Государь — стендап» (12+), показ которого прошел в Калининградском драмтеатре в рамках фестиваля искусств «Балтийские сезоны 2024».



«Вообще из Калининграда и у меня в театре большое количество актеров, и в театральных институтах Москвы, куда чрезвычайно трудно поступить. Одни СТОПовцы, так называемые студийцы, которые у вас занимаются в одной школе (лицей № 49 — прим. „Нового Калининграда“*), у них процент попадания такой, как будто мы говорим не об одной школе, а о целом большущем городе. У нас из других городов, огромных, не попадает столько народу, сколько от вас. В одном нашем театре работают уже за его историю человек семь или восемь из этого учебного заведения», — сказал Райкин.



Отметим, что основателем театральной студии лицея №49 был калининградский театральный деятель Борис Бейненсон. Выпускниками класса, в частности, являются сёстры-актрисы Арнтгольц, актёр Артём Ткаченко.