Абитуриентам из Калининграда предлагают пройти онлайн-отбор в ГИТИС

Абитуриенты из Калининградской области, желающие поступить в Российский институт театрального искусства — ГИТИС, могут пройти первичный отбор в режиме онлайн. Как сообщает пресс-служба МТС, встречи педагогов ГИТИСа с поступающими из Калининградской области пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» с 23 по 25 апреля 2025 года.

«Для прохождения консультаций приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и средних учебных заведений, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться по ссылке. Лучшие участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве», — сообщили в пресс-службе компании.

Абитуриентам, планирующим принять участие в отборочном туре на актерский факультет, нужно подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров (басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения). Дополнительно, педагоги в рамках консультаций проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева и преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексей Калинин.

«Калининградская область подарила большое количество „звёздных“ актёров современному кинематографу. Мы с помощью цифровых технологий ежегодно предоставляем ребятам из нашего региона возможность попробовать свои силы и получить обратную связь от педагогов ГИТИСа. Это мероприятие — не только шанс удалённо получить рекомендации к поступлению, но и отработать какие-то комментарии по итогам прослушивания, чтобы увеличить свои шансы на поступление в ходе основных испытаний в Москве», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.