Погода в Калининграде 13 октября

Днем в воскресенье, 13 октября, в Калининграде ожидается облачная погода, дожди. Максимальная температура воздуха составит +10°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление пониженное — 750 мм ртутного столба, ветер южный, слабый.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +9°C, ночью +8°C...+9°C. На востоке области +13°C днём, ночью +4°C. На всей территории региона дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье днём и вечером пасмурно, дожди. Температура утром +8°C, днём +10°C, вечером +9°C. Влажность 82%.