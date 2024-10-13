Погода в Калининграде 13 октября

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Днем в воскресенье, 13 октября, в Калининграде ожидается облачная погода, дожди. Максимальная температура воздуха составит +10°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление пониженное — 750 мм ртутного столба, ветер южный, слабый.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +9°C, ночью +8°C...+9°C. На востоке области +13°C днём, ночью +4°C. На всей территории региона дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье днём и вечером пасмурно, дожди. Температура утром +8°C, днём +10°C, вечером +9°C. Влажность 82%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье днём по всему региону +7...+10°С, преимущественно пасмурно, в течение суток (в особенности в утренние и дневные часы) ожидаются дожди переменной интенсивности (днем — в основном обложной, умеренный дождь). «Ветер переменный с юго-восточного в первой половине суток на южный и юго-западный к вечеру, 4-8 м/с (на побережье до 10-13 м/с), в порывах до 12-14 м/с по области и до 13-16 м/с на побережье», — отмечают синоптики-любители.

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