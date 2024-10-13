Калининградцы пожаловались на загрязнение реки Голубой

Калининградцы сообщают о резком неприятном запахе, исходящем от реки Голубой в центральной части города. Жалобы поступают с ул. Нарвской и ул. Горького, по которым протекает река.



«Началось с прошлого четверга. Два-три дня было более менее, но в пятницу и субботу было не продохнуть. Вода мутная, темно-бирюзовая», — рассказал один из собеседников «Нового Калининграда». По словам второго, в районе ТЦ «55» на ул. Горького стоит сильный запах, «который слышно даже в машине с закрытыми окнами».

Отметим, ранее власти устанавливали факты загрязнения реки Голубой, в том числе, хозяйственно-бытовыми сточными водами через сеть ливневой канализации из-за неисправности системы хозяйственно-бытовой канализации многоквартирного дома в районе ул. Тихая (в районе ул. Горького).