Минприроды нашло источник загрязнения реки Голубой в центре Калининграда

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Министерство природных ресурсов Калининградской области выявило источник загрязнения реки Голубой в областном центре. Об этом министерство сообщило, отвечая на вопрос жительницы Калининграда в социальных сетях. Ранее жители жаловались на сильный запах от реки.

«Инспектор обследовал указанную территорию вдоль береговой зоны реки Голубой. Установлены признаки загрязнения водоема с производственной территории на ул. Солдатской, 7. Сейчас „Гидротехник“ уже занимается устранением выявленных выпуском, а также принимает их в свою сеть», — отмечается в сообщении.

Калининградцы сообщили о резком неприятном запахе, исходящем от реки Голубой в центральной части города, ещё 13 октября. Жалобы поступали с ул. Нарвской и ул. Горького, по которым протекает река.

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