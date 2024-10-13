В РПЦ назвали квадробинг опасной субкультурой, склоняющей к антиценностям

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В Русской православной церкви назвали квадробинг опасной субкультурой, которая готовит ребенка к принятию антиценностей — множественности гендеров и ЛГБТ*-идеологии (движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Одно дело, когда дети носят одежду с изображением животных, шапочку с „ушками“, или играют в спектакле зверушку, надевая маску и костюм, и совершенно другое — когда остаются такими „зверьками“ в жизни: ходят на четвереньках в школе, дома, имитируют поведение животных. Был случай, когда родитель по просьбе ребенка даже привел его в ветклинику. Отличие нормального поведения от нового движения простое: квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребёнка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ*», — заявил Лукьянов.

По его словам, «для „перепрошивки“ подрастающего поколения ЛГБТ*-сообществом создан смешанный кластер дружественных к ЛГБТ* субкультур, среди которых выделяется фурри и терианы, которые объединяет „поиск зверя“ в человеке». Лукьянов считает, что квадроберы это условно «подготовительная группа» школьного возраста, где только начинается разговор о зверином «гендере» в человеке. «Это психологический эксперимент над российскими детьми с очень опасными и далеко идущими последствиями», — заявил священник.

Как отмечает агентство, квадробинг — молодежная субкультура, представители которой имитируют животных, в том числе передвигаются на четвереньках.

* Экстремистская организация, запрещенная в России


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