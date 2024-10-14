Погода в Калининграде 14 октября

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Днём в понедельник, 14 октября, в Калининграде ожидается облачная погода с осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 13°C. Атмосферное давление пониженное — 755 мм, ветер западный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +13°C. На востоке области +13°C днём, ночью +2°С. На всей территории региона дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером пасмурно, дожди. Температура утром +11°C, днём +13°C, вечером +11°C. Влажность днем составит 86%, вечером — 93%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», понедельник начнется с преобладания пасмурного неба и кратковременных дождей в юго-западной/западной части области (Багратионовский, Зеленоградский районы). «В течение дня можно рассчитывать лишь на небольшие прояснения, а вот кратковременные локальные осадки сохранятся и также будут наблюдаться преимущественно на западе региона (в том числе в Калининграде): в пелене пасмурного неба будут периодически проглядываться как прояснения, так и полосы дождя. Температура сегодня составит обыденные для середины октября +10...+13°С», — отмечают в телеграм-канале.

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