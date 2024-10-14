Материнский капитал в 2025 году планируют увеличить на 7,3%

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Материнский капитал в России на первого ребенка в 2025 году составит 677 тыс. рублей, на второго — на 894 тыс. рублей, средствами этой меры поддержки воспользуются более 1 млн человек. Об этом на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказал глава Минтруда Антон Котяков, сообщает агентство ТАСС.

«Материнский капитал на первого ребенка составит 677 тыс. рублей, на второго ребенка — 894 тыс. рублей, если семья не получала поддержку на первого. Прирост составил по отношению к текущему году на первого ребенка — 46 тыс., на второго ребенка — 61 тыс. соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», — сказал Антон Котяков.

Также было отмечено, что на текущий день в проекте федерального бюджета увеличение материнского капитала предусмотрено на уровне 7,3%.

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