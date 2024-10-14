В Калининградской области прогнозируют локальные ливни с ледяной крупой

Влияние циклона «Хельма» будет ощущаться в Калининградской области 14 и 15 октября. Ожидается кучево-дождевая облачность. Вероятны локальные заряды ливня с ледяной крупой. В среду погоду наладит антициклон, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Больше всего под осадки попадёт побережье и запад области (особенно в ночные и утренние часы), а температурный фон в эти дни особо не изменится», — говорится в сообщении.

В понедельник днём воздух прогреется до +10...+13°С. Ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями. Ветер преимущественно северо-западный, 4-8 м/с, на побережье и западе региона (в том числе в Калининграде) в порывах до 10-14 м/с.

Во вторник ночью +5...+8°С в Калининграде и области (на побережье +8...+12°С), в ночные и утренние часы по области возможен туман. Днем +10...+13°С, и в течение суток также облачно с прояснениями, ожидаются периодические кратковременные заряды дождя (не исключена ледяная крупа) с наибольшей частотой и вероятностью осадков на побережье и западе региона (в том числе в Калининграде), осадки прекратятся вечером. Ветер северо-западный, 4-8 м/с.

В среду ночью в центральной, северной и восточной части области до 0..+2°С (на почве заморозки до 0...-2°С), в Калининграде и на западе региона около +3...+7°С, в ночные и утренние часы по области вероятен туман. Днем около +10...+12°С, малооблачно и без осадков. Ветер преимущественно восточный/юго-восточный, 3-5 м/с.

«Во второй половине недели погоду должен наладить азорский антициклон, который закономерно будет способствовать ночному выхолаживанию с понижением температур до слабых плюсовых отметок (а на почве вероятно и к заморозкам), утренним туманам и дневной сухой, солнечной погоде, при этом дневной температурный фон за счёт поступления более прогретых воздушных масс на периферии зоны высокого давления к концу недели сможет повыситься до +14...+16°С, что довольно неплохо для второй декады октября в совокупности с обилием солнечной погоды», — отмечают синоптики.