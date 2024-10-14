В доставленной в Калининградскую область партии цветов нашли опасного вредителя

Специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили карантинный объект в партии цветов из Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Россельхознадзоре, в регион через границу с Литвой была доставлена партия цветочной продукции в количестве 69 тысячи штук. При проверке обнаружен карантинный вредитель — Эхинотрипс Американский (Echinothrips americanus) в двадцати срезанных хризантемах из Нидерландов. В целях предупреждения распространения карантинных объектов на территории России зараженные растения подлежат уничтожению под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора.

Эхинотрипс Американский считается опасным вредителем цветочно-декоративных и овощных культур. При малой численности вредитель питается и размножается преимущественно на нижних листьях растений. Если не принять соответствующие меры, то при увеличении плотности популяции особи трипса постепенно поднимаются на верхний уровень растений (цветки и плоды).

