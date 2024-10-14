В Санкт-Петербурге выпустили комикс про Калининград и археологов

В Санкт-Петербурге выпустили комикс про Калининград и археологов
Изображение: скриншот комикса в соцсетях издания «Петербургский дневник»

В Санкт-Петербурге выпустили комикс, рассказывающий о приключениях двух археологов в Калининграде. Он вышел на сайте издания «Петербургский дневник» и в его социальных сетях в понедельник, 14 октября.

Комикс нарисован на трёх картинках и создан в рамках туристского проекта «Серебряное ожерелье». По сюжету, археолог и его сын путешествуют по городам Северо-Западного федерального округа России в поисках «загадочного предмета». Герои посетили уже шесть мест и в седьмой части повести прибыли в Калининград. На острове Канта они встретили историка, который показался им странным, а позже отправились с ним к стенам замка Тапиау, чтобы откопать «тайник».

«Серия комиксов „Серебряное ожерелье“ — проект „Петербургского дневника“ — расскажет приключенческую историю о поиске таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по северо-западным регионам России», — говорится в сообщении издания.

«Серебряное ожерелье» — межрегиональный туристский проект по созданию маршрутов в городах древних российских регионов, расположенных в северо-западной части России. Его создали в 2012 году по поручению президента страны Владимира Путина. На данный момент в проект входят 20 городов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter