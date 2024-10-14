В Санкт-Петербурге выпустили комикс про Калининград и археологов

В Санкт-Петербурге выпустили комикс, рассказывающий о приключениях двух археологов в Калининграде. Он вышел на сайте издания «Петербургский дневник» и в его социальных сетях в понедельник, 14 октября.

Комикс нарисован на трёх картинках и создан в рамках туристского проекта «Серебряное ожерелье». По сюжету, археолог и его сын путешествуют по городам Северо-Западного федерального округа России в поисках «загадочного предмета». Герои посетили уже шесть мест и в седьмой части повести прибыли в Калининград. На острове Канта они встретили историка, который показался им странным, а позже отправились с ним к стенам замка Тапиау, чтобы откопать «тайник».

«Серия комиксов „Серебряное ожерелье“ — проект „Петербургского дневника“ — расскажет приключенческую историю о поиске таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по северо-западным регионам России», — говорится в сообщении издания.

«Серебряное ожерелье» — межрегиональный туристский проект по созданию маршрутов в городах древних российских регионов, расположенных в северо-западной части России. Его создали в 2012 году по поручению президента страны Владимира Путина. На данный момент в проект входят 20 городов.