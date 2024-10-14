Горвласти: до конца года в Калининград будет передана партия новых троллейбусов

Горвласти: до конца года в Калининград будет передана партия новых троллейбусов
Фото пресс-службы горадминистрации
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До конца года в Калининград прибудут новые троллейбусы «СИНАРА», вся партия будет передана городу заводом-изготовителем в декабре. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Троллейбусы изготовят специально для нашего города в желто-зеленой гамме. «Окантовка передней и задней масок троллейбусов останется фирменной: белая кайма, создающая образ дружелюбного лица „СИНАРА“. Вся партия будет с функцией автономного хода — без контактной сети троллейбусы смогут проезжать до 40 километров. Салон и кабина водителя будут оснащены всем необходимым, в соответствии с современными стандартами комфорта и требованиями безопасности», — уточнили в мэрии.

Как добавили горвласти, троллейбусы «СИНАРА» уже возят пассажиров в Челябинске, Миассе и Екатеринбурге.

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