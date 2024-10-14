В России введена ответственность за сокрытие автомобильных номеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ответственность за использование устройств для сокрытия или маскировки автомобильных номеров. Нормативный акт размещен на портале правовой информации.



Документ вносит изменения в статью 12.2 КоАП, которая дополняется частью следующего содержания: «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств».



Также статья дополняется частью следующего содержания: «Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет».



Закон вступает в силу с момента подписания.