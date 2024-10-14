В России введена ответственность за сокрытие автомобильных номеров

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ответственность за использование устройств для сокрытия или маскировки автомобильных номеров. Нормативный акт размещен на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в статью 12.2 КоАП, которая дополняется частью следующего содержания: «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств».

Также статья дополняется частью следующего содержания: «Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет».

Закон вступает в силу с момента подписания.

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