Погода в Калининграде 15 октября

Днём во вторник, 15 октября, в Калининграде ожидается облачная погода, небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +13°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба, ветер северо-западный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +13°C днём, ночью — +8°C.. На востоке области также +13°C днём и +7°C ночью. На всей территории региона пройдут небольшие дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ожидается малооблачная погода, небольшие дожди. Температура утром +9,6°C, днём +12,4°C, вечером +8,5°C. Влажность на уровне 95%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», «во вторник ночью +5...+8°С в Калининграде и области (на побережье +8...+12°С), в ночные и утренние часы по области возможен туман. Днём +10...+13°С, в течение суток также облачно с прояснениями, ожидаются периодические кратковременные заряды дождя (не исключена ледяная крупа) с наибольшей частотой и вероятностью осадков на побережье и западе региона (в том числе в Калининграде), осадки прекратятся вечером. Ветер северо-западный, 4-8 м/с».