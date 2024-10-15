В России возросло количество утечек паспортных данных

За 9 месяцев 2024 года в сети Интернет было опубликовано не менее 210 баз с данными клиентов российских компаний. Это на 37,25% больше, чем годом ранее, тогда их было опубликовано только 153, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на аналитиков департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. (бывшая Group IB).

Отмечается, что злоумышленники интересуются в первую очередь информацией, содержащей телефонные номера граждан, паспортные данные, дату рождения, email- и IP-адреса, пароли и место трудоустройства.. Всего в этом году хакерами было опубликовано 250.5 млн. строк данных.