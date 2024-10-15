В п. Малиновка Зеленоградского округа разрешили построить квартал жилых домов

Областные власти разрешили построить квартал многоквартирных жилых домов в Морском переулке посёлка Малиновка Зеленоградского округа. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Разрешение выдано специализированному застройщику «Инвестиционная компания Стройинвестиция» 9 сентября. Действовать оно будет пять лет. Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:010605:5.
Всего застройщик планирует возвести 35 четырёхэтажных зданий.