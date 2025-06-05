Экспертиза одобрила проект квартала многоквартирных домов в пос. Малиновка

Проект шестого этапа строительства квартала многоквартирных жилых домов в пос. Малиновка Зеленоградского района прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 5 июня. Документацию для экспертизы подготовили калининградская компания «Аспект» и индивидуальный предприниматель Кирилл Татищев. В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Алекслаут».

Строительством займётся ООО «Специализированный застройщик „Инвестиционная компания „Стройинвестиция““», зарегистрированное в Калининграде на ул. Малоярославской. По данным базы контрагентов, компанией руководит Игорь Лазарев. Учредителями значатся Ольга Свита и Игорь Лазарев.

Ранее сообщалось, что вблизи Малиновки компания собирается построить 35 четырёхэтажных домов на участке с кадастровым номером 39:05:010605:5. Его уточнённая площадь составляет 100 000 кв. м, стоимость по кадастру — 198 141 000 руб.