«Прыжок над бездной»: названы победители конкурса, посвящённого творчеству Снегова

«Прыжок над бездной»: названы победители конкурса, посвящённого творчеству Снегова
Фото Александр Степаненко / Новый Калининград
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В Калининграде назвали имена победителей международного литературного конкурса фантастического рассказа «Прыжок над бездной», посвященного творчеству нашего земляка, классика отечественной научной фантастики Сергея Снегова. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Награждение прошло в Кафедральном соборе в рамках церемонии открытия ежегодных Дней литературы. В этом году в конкурсе приняли участие 268 авторов из восьми стран мира: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Туркменистана, Израиля, Польши и Латвии. Победителем признан Артур Омаров из Владикавказа. Лауреатами стали Оксана Иванова-Неверова (Московская обл.), Александр Конопкин (Саров) и Игорь Кощеев (Магадан).

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