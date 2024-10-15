Беспрозванных сообщил о росте объёма грузов на калининградской морской линии

Объём грузов, перевозимых в Калининградскую область морским путём, за восемь месяцев 2024 года превысил 6,7 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 9,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Алексея Беспрозванных.

Губернатор отметил, что между Калининградской областью и «большой Россией» работает 27 судов. Наряду с ростом объёмов перевозки грузов в регион по морю снижается количество грузов, которые поступают в область по железной дороге. В 2022 году в регион таким образом было перевезено более 10,2 млн тонн грузов, в 2023 году — 8,082 млн тонн, а за восемь месяцев 2024 года — 4,4 млн тонн, что на 20% ниже показателя аналогичного периода 2023 года.