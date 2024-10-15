Беспрозванных сообщил о росте объёма грузов на калининградской морской линии

Все новости по теме: Паром

Объём грузов, перевозимых в Калининградскую область морским путём, за восемь месяцев 2024 года превысил 6,7 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 9,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Алексея Беспрозванных.

Губернатор отметил, что между Калининградской областью и «большой Россией» работает 27 судов. Наряду с ростом объёмов перевозки грузов в регион по морю снижается количество грузов, которые поступают в область по железной дороге. В 2022 году в регион таким образом было перевезено более 10,2 млн тонн грузов, в 2023 году — 8,082 млн тонн, а за восемь месяцев 2024 года — 4,4 млн тонн, что на 20% ниже показателя аналогичного периода 2023 года.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Правительство РФ планирует дополнительно выделить Калининградской области 1,4 млрд рублей в 2024 году. Средства пойдут на субсидирование перевозок 500 тысяч тонн грузов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter