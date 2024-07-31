Правительство пообещало региону на субсидирование морских перевозок 1,4 млрд

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По поручению президента Правительство РФ планирует дополнительно выделить Калининградской области 1,4 млрд рублей в 2024 году. Средства пойдут на субсидирование перевозок 500 тысяч тонн грузов сообщает телеграм-канал Правительства России.

«Рассчитываем, что такое решение укрепит транспортную связанность нашей страны, поможет создать базу для продолжения роста экономики, ну и, что самое важное, — для роста благосостояния наших граждан», — прокомментировал решение премьер-министр Михаил Мишустин. В Правительстве напомнили, что большинство грузов в Калининградскую область и из неё идёт по морю. «Динамичное развитие региона, где реализуется множество проектов, требует устойчивой логистики, включая постоянные поставки материалов и вывоз готовой продукции», — отметили власти.

Отметим, что в июне врио губернатора Алексей Беспрозванных сообщал, что Калининградская область рассчитывает на выделение дополнительных 2,8 млрд рублей субсидий на морские перевозки в регион и обратно.



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