В Калининграде на проспекте Победы у парка демонтируют трамвайные рельсы (фото)

В Калининграде на проспекте Победы у парка демонтируют трамвайные рельсы (фото)
Фото: Александр Панфилов
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В Калининграде в начале проспекте Победы в районе Центрального парка рабочие приступили к демонтажу трамвайных рельсов, сообщили «Новому Калининграду» очевидцы.

«Сейчас рабочие в районе дома № 4 по проспекту Победы. Судя по знакам ремонта и обмотанным деревьям, они будут двигаться в сторону строящейся поликлиники на ул. Расковой», — рассказал общественный активист, краевед Александр Панфилов.

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Отметим, ранее горвласти заключили контракт с ЗАО «СМУ-7» стоимостью 4,45 млн рублей на создание парковок для посетителей Центрального парка. Согласно документации, парковки должны появиться вдоль проспекта Победы на месте трамвайных рельсов.  Первую стоянку планируют обустроить от улицы Ковальчук до улицы Пушкина. Вторая появится между улицами Марины Расковой и Минина и Пожарского. Работы планируется выполнить в четыре этапа. Подрядчику предстоит очистить площадку под строительство, в том числе — разобрать «пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля», уложить новый асфальт и установить бордюрные камни. Согласно проекту контракта, на все работы отводится 90 дней.

В октябре 2013 года на проспекте Победы демонтировали трамвайное кольцо. Рельсы начали убирать в апреле, в конце мая стало известно, что эту территорию переводят в зону специализированной общественной застройки.

Фото: Александр Панфилов 

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