Власти допустили, что трамвай вернётся на проспект Победы, откуда убрали пути (фото)

На проспект Победы, где в середине октября начали снимать трамвайные рельсы, может вернуться трамвай. Однако власти ещё не приняли окончательного решения по этому вопросу. Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.



«Там демонтируется небольшой участок протяженностью не более 100 метров, — сообщил Романов. — Демонтируется он с учётом того, что данная территория сейчас используется гражданами как несанкционированная парковка на трамвайных путях. В дальнейшем мы проводим мероприятие по благоустройству этой территории и организуем парковку для социальных учреждений, то есть для поликлиники и Центрального парка».

Романов добавил, что благоустройство проводится в связи с тем, что трамвай на этом участке пока не ходит, а рельсо-шпальная решётка износилась и требует замены.

Кроме того, на данный момент, по словам чиновника, проходит анализ транспортной ситуации в районе проспекта Победы, который займёт какое-то время.

«В случае, если мы принимаем решение о запуске трамвая, то, разумеется, парковка будет перемещена в иное место, например, на улицу Марины Расковой. Либо на этом участке будет организовано движение трамвая через реверс с учётом интервалов, которые там будут необходимы», — пояснил Романов.

Напомним, что демонтаж трамвайных путей на проспекте Победы в районе Центрального парка начался в середине октября этого года. В октябре 2023 года на проспекте Победы демонтировали трамвайное кольцо. Рельсы начали убирать в апреле, в конце мая стало известно, что эту территорию переводят в зону специализированной общественной застройки.