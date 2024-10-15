Синоптики: жители Калининградской области могут наблюдать комету Цзыцзиньшань

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Во вторник и в среду вечером жители Калининградской области имеют возможность наблюдать комету Цзыцзиньшань после захода Солнца. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», это редкое астрономическое событие.

«Уже на вечер вторника по области есть неплохие шансы на участок ясного неба на западном горизонте (особенно в центральной и восточной части области), а в среду под влиянием антициклона шансов увидеть комету станет куда больше», — отмечает телеграм-канал. Наблюдать комету можно после заката Солнца. Во вторник закат самой кометы произойдет в 20:20. «Но, возможно, что хвост будет виден и после заката кометы», — сообщают синоптики-любители.

Как пишет РБК, впервые комету C/2023 A3 заметили астрономы из Китая 9 января 2023 года, а 22 февраля NASA подтвердило ее открытие с помощью системы ATLAS, которая отслеживает объекты, приближающиеся к Земле.

Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS прибыла из облака Оорта и прошла на минимальном расстоянии от Земли 12 октября 2024 года. Она стала одной из самых ярких за последние десятилетия — яркость составила около −4,9 звездной величины. После 19 октября комета начнет терять свою яркость и будет видна только через телескопы.

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