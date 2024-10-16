Погода в Калининграде 16 октября

В среду, 16 октября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +11°С, ночью столбик термометра местами опустится до +3°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление выше нормы — 773 мм рт.ст. Относительная влажность 78%. Температура воды: 8,3°.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует +12°С в большей части муниципалитетов. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске воздух не прогреется выше +11°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части области, — до +7°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается ясная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +11,3°С, ночью — до +4,7°С. Влажность — до 99%.

Согласно прогнозу, опубликованному в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в утренние часы по области вероятен туман. Днём около +10...+12°С, малооблачно и без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 3-5 м/с.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает день без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений ночью 3-5 м/с, днём 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днём +9...+13°С. Видимость 3-7 км, в тумане 500-1000 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.