Снижения благосостояния сограждан в ближайшие годы ожидает почти половина россиян

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Снижения благосостояния большинства сограждан в ближайшие два года ожидают почти половина россиян, в то время как личного — 28%. Результаты опроса Russian Field опубликовал РБК.

30% россиян считают, что благосостояние большинства жителей страны в целом не изменится, а 14% — что оно вырастет, свидетельствуют результаты исследования. В неизменности собственного благосостояния уверены 44% опрошенных, в его росте — 23%.

Оптимистичную позицию о грядущем повышении благосостояния занимают люди с ежемесячным доходом выше 120 тыс. руб. — из этой категории так ответили 16% опрошенных. Среди россиян, чей доход составляет от 80 до 120 тыс. руб., увеличения благосостояния ожидает 14%. Такая же доля и среди тех, кто получает до 40 тыс. в месяц. Меньше всего (10%) оптимистов в категории с доходом от 40 до 80 тыс. руб.

Опрос проводился по телефону с 20 сентября по 3 октября, в нём приняли участие 1610 респондентов.

Калининградская область занимает 44 место из 85 в рейтинге материального благополучия населения.

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