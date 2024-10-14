Область поднялась в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

За год Калининградская область поднялась в рейтинге материального благополучия населения с 52 на 44 место. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».



Рейтинговый балл региона по итогам 2023 года составил 47,35 из 100 возможных. Годом ранее показатель был на уровне 33,38.

Лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2023 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область, замыкают список Ингушетия и Тува.

Методика расчёта рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение жителей регионов по итогам 2023 года. При его составлении учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объём вкладов и других привлечённых средств физических лиц в банках на одного жителя. Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц.

Результаты свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах России сильно отличается, что определяется целым рядом факторов, в числе которых уровень экономического развития, природно-климатические условия, отраслевая специализация и так далее.

При этом эксперты отмечают, что в 2023 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов РФ, что в значительной степени обусловлено ростом доходов. В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2023 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 11%. При этом в ряде регионов продолжает дорожать жильё, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку рейтинга.

Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Орловской области, Карелии, Республики Коми, Костромской и Мурманской областей. Улучшение оценки данных регионов стало следствием роста доходов населения и увеличения объёма вкладов населения в банках, поясняют эксперты. Кроме того, в них снизилась доля малообеспеченного населения и увеличилась доля населения с высокими доходами.

Участие в рейтинге приняли 85 субъектов РФ. Данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям отсутствуют. Рейтинг составлен по данным Росстата и Центробанка РФ.