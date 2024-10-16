Облправительство заказывает мебель для кабинета руководителя за 532,6 тыс. рублей

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Правительство Калининградской области выделило 532 650 рублей на изготовление мебели «для кабинета руководителя». Такие данные размещены на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, изготовить необходимо стол руководителя, два стола-брифинга, подкатную и приставную тумбы, шесть шкафов для документов разного размера, у одного из которых должны быть стеклянные двери, а также шкаф для одежды.

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 октября. Итоги аукциона по определению поставщика планируют подвести 29 октября. Работы необходимо выполнить в течение 15 дней с даты подписания контракта и доставить по адресу: ул. Дмитрия Донского, 1.

В сентябре правительство Калининградской области выделяло 319 тыс. рублей на перетяжку мягкой мебели. На участие в торгах была подана только одна заявка. Контракт заключили с ООО «Орфеникс» (г. Зеленоградск), согласившейся обновить 13 кресел за 317 тыс. рублей. Согласно данным портала госзакупок, исполнение контракта завершено.

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