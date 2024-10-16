Облправительство заказывает мебель для кабинета руководителя за 532,6 тыс. рублей

Правительство Калининградской области выделило 532 650 рублей на изготовление мебели «для кабинета руководителя». Такие данные размещены на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию, изготовить необходимо стол руководителя, два стола-брифинга, подкатную и приставную тумбы, шесть шкафов для документов разного размера, у одного из которых должны быть стеклянные двери, а также шкаф для одежды.

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 октября. Итоги аукциона по определению поставщика планируют подвести 29 октября. Работы необходимо выполнить в течение 15 дней с даты подписания контракта и доставить по адресу: ул. Дмитрия Донского, 1.