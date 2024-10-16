Авианаправление Москва — Калининград стало самым популярным на ноябрьские праздники

В топ-5 самых востребованных российских авианаправлений на ноябрьские праздники вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград. Об этом сообщают аналитики сервиса «Туту.ру».

Уточняется, что доля пассажиров в столицу составляет 13,8%, в Сочи — 7,2%, в Санкт-Петербург — 6,9%, в Минеральные Воды — 4,6%, в Калининград — 4,4%. Россияне также планируют на ноябрьские праздники отправиться в Казань, Екатеринбург и Сургут.

При этом среди конкретных авиамаршрутов на первом месте Москва — Калининград, на втором Москва — Сочи, на третьем Москва — Минеральные Воды. Далее по популярности следуют Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Махачкала, Москва — Санкт-Петербург.

Среди зарубежных стран популярны: Узбекистан — туда оформлено 27,43% авиабилетов, Азербайджан — 13,07%, Киргизия — 9,27%. Также востребованы авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Армению, Грузию и Таиланд.