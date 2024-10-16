Калининградцы стали абсолютными победителями фестиваля интеллектуальных игр

Калининградцы стали абсолютными победителями фестиваля интеллектуальных игр
Фото предоставлено Руфатом Имановым
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Две команды старшеклассников из Калининградской области получили семь из восьми возможных золотых наград на юбилейном X межрегиональном фестивале интеллектуальных игр для школьников «Изумрудный город», который проводился в Липецке с 12 по 13 октября 2024 года. Об этом сообщает Руфат Иманов, тренер и руководитель сообщества «Калининградские знатоки». Наши школьники стали первыми в семи номинациях из восьми.

В фестивале приняла участие команда «Волны», участниками которой стали ученики из четырех школ областного центра: лицея «Ганзейская ладья», школы № 4, 23-го лицея и ШИЛИ, а также команда «Дядя Стёпа», участниками которой стали девятиклассники из г. Пионерского.

Только в одной номинации наша область заняла второе место. Абсолютным победителем, выигравшим все четыре элемента конкурсной программы в старшей возрастной категории, стала команда «Волны» (тренер Руфат Иманов).

В программу фестиваля входили основная дисциплина, дополнительная, «Эрудит-квартет» и мультимедийные конкурсы. Награды присуждались по восьми номинациям.

Всего в фестивале принимали участие сорок команд, разделённых на младшие и старшие возрастные категории, представившие ровно 10 субъектов РФ.


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